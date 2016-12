foto Ap/Lapresse

01:13

- Un sub di 48 anni, Amedeo Moscati, è morto in seguito a un malore, provocato probabilmente da un'embolia o da un infarto, dopo essersi immerso nelle acque nei pressi dell'isola Li Galli di Positano (Salerno). L'uomo si trovava da solo quando si è buttato in acqua da un gommone. Quando è emerso, si è tolto le bombole ed ha avvertito un malore.