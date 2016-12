foto Ap/Lapresse

- Alla vita spirituale è necessaria la preghiera, e il Papa invita a cercare, "specie nelle vacanze, momenti di preghiera e un po' di tempo per parlare con Dio". Questo, ha spiegato Benedetto XVI durante l'udienza generale a Castelgandolfo, aiuta il cristiano non solo per la propria crescita di fede, ma "aiuta anche chi ci sta vicino ad entrare nel raggio luminoso della presenza di Dio, che porta la pace e l'amore di cui abbiamo tutti bisogno".