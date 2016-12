Roma, guasto a una giostra: in dieci restano sospesi a 17 metri da terra per oltre un'ora

foto Da video 21:34 - Per un improvviso malfunzionamento di un'attrazione di Zoomarine, il parco di giochi acquatici vicino a Roma, una decina di persone sono rimaste bloccate per oltre un'ora a 17 metri da terra. Lo staff del parco, dopo avere riscontrato una disfunzione sulla "Torre", questo il nome del gioco, ha provveduto immediatamente a bloccare la giostra. Per riportare la piattaforma a terra sono intervenuti i pompieri. - Per un improvviso malfunzionamento di un'attrazione di Zoomarine, il parco di giochi acquatici vicino a Roma, una decina di persone sono rimaste bloccate per oltre un'ora a 17 metri da terra. Lo staff del parco, dopo avere riscontrato una disfunzione sulla "Torre", questo il nome del gioco, ha provveduto immediatamente a bloccare la giostra. Per riportare la piattaforma a terra sono intervenuti i pompieri.

Per oltre un'ora i 10 visitatori bloccati in aria sono rimasti tutti imbracati e seduti. Lo staff del parco ha anche provveduto a far giungere loro acqua e piccoli snack. Nessuna scena di vero panico ma molta paura tra i dieci e alcuni parenti che li attendevano a terra.