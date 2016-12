foto Ansa

19:43

- Un turista romano di 83 anni è annegato a Santa Teresa di Gallura (Olbia), in Sardegna. L'uomo è stato colto da un malore mentre cercava di aiutare la moglie che, entrata in acqua, stava incontrando difficoltà a tornare a riva. Sarebbe morta annegata anche una donna di origini romene, il cui cadavere è stato trovato nei pressi del lago Trasimeno: l'incidente sarebbe avvenuto durante una gita in barca assieme al marito e ai due figli.