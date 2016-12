- Il caldo africano non darà tregua al Centrosud con le temperature che resteranno su livelli eccezionalmente alti. Nelle regioni meridionali e in Sicilia ancora una volta si toccheranno e supereranno i 40 gradi. Nei prossimi giorni il caldo si smorzerà gradualmente grazie all’arrivo di una più fresca e secca ventilazione da nord. Il caldo torrido si sposterà nella penisola iberica. Il tempo sarà soleggiato quasi ovunque.

Allerta per mercoledì

Domani il caldo sarà da bollino rosso, con livello di allerta 3, per 13 città: Bologna, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. E' quanto emerge dal monitoraggio sulle ondate di calore del ministero della Salute. Già oggi è scattato il bollino rosso per Roma, Palermo e Civitavecchia

Giornata di bel tempo e di sole in quasi tutta Italia, anche al Nord dove a partire da oggi si attenua l’instabilità di questi ultimi giorni. Un po’ di nubi si formeranno nel pomeriggio sulle Alpi e sull’Appennino centrale ma con brevi temporali o acquazzoni solo su Alpi orientali e Appennino abruzzese e molisano. Qualche nuvola interesserà anche Liguria, Sardegna e Sicilia orientale.

Temperature estremamente elevate al Centrosud con picchi massimi anche oltre i 40 gradi nel Meridione e in aumento al Nord con massime fino a 34-35 in Emilia. Venti di Maestrale da deboli a moderati al Centrosud.

L'estate di quest'anno con ondate di calore record: siamo già a cinque. Di solito nell'arco di una sola stagione estiva le ondate di caldo sono da tre ad un massimo di cinque. La rimonta africana sull'Italia è invece ormai una costante e si tratta di un'anomalia.

Notte di "fuoco" in molte regioni del Centrosud. A Reggio Calabria a mezzanotte si registravano ancora 32 gradi, all'alba 28, a Napoli a mezzanotte 30 gradi, all'alba 25, a Palermo 29 gradi a mezzanotte, all'alba 26, a Roma a mezzanotte 28 gradi, all'alba 25 e a Taranto 28 gradi a mezzanotte, all'alba ancora 25.

La tempesta tropicale Ernesto che si sta intensificando attraversando il mare caldo dei Caraibi, dopo aver sfiorato la Jamaica, in queste ore attraverserà il Belize per poi spostarsi verso lo Jucatan, diventando uragano di categoria 1, dove si prevedono venti fino a 180 km/h con forti mareggiate e piogge torrenziali.

TENDENZA FERRAGOSTO - Nei prossimi giorni il caldo tenderà a smorzarsi gradualmente diventando più sopportabile. Verso ferragosto i valori torneranno a salire anche se al momento non c'è niente di paragonabile ai valori toccati questi giorni al Centrosud. E' comunque vero che sarà di qualche grado, specie al Centronord, più caldo del normale a partire dal 14 e fino al 21-22 agosto, in seguito le temperature si manterranno al di sopra delle medie più che altro al Centrosud.