La situazione in Europa 11:17 - La bolla di caldo africano che ha investito l'Italia si farà sentire in questi giorni, con temperature torride. Le regioni più bollenti ancora una volta saranno la Sicilia, la Calabria, la Puglia, il Molise e la Basilicata. Nelle principali città della Sicilia la colonnina di mercurio salirà fino a 40 gradi: a Palermo e Catania sono previsti 41 gradi ma nelle zone interne ci saranno picchi anche di 43/44 gradi. - La bolla di caldo africano che ha investito l'Italia si farà sentire in questi giorni, con temperature torride. Le regioni più bollenti ancora una volta saranno la Sicilia, la Calabria, la Puglia, il Molise e la Basilicata. Nelle principali città della Sicilia la colonnina di mercurio salirà fino a 40 gradi: a Palermo e Catania sono previsti 41 gradi ma nelle zone interne ci saranno picchi anche di 43/44 gradi.

La situazione

In Calabria, a Cosenza previsti 41 gradi. Anche in Puglia temperature molto alte, con 42 gradi a Foggia e 40 e Taranto, Lecce e Bari. Nel Molise, a Isernia si raggiungeranno i 40 gradi, come anche in Basilicata, a Matera. Al Centro ci saranno 39 gradi a Perugia, 40 a Rieti e 37 a Roma.



Al Nord invece oggi ci sarà ancora il rischio, soprattutto dal pomeriggio, di forti temporali su alto Piemonte, alta Lombardia e Trentino Alto Adige. I rovesci saranno accompagnati da forti raffiche di vento, con possibili grandinate. La differenza termica tra Nord e Sud sarà notevole: a Torino infatti sono previsti 27 gradi, ad Aosta 24 gradi, a Milano 31.



Come sarà l'inizio della settimana

Nei prossimi due giorni l’Italia sarà investita con intensità ancora maggiore dalla torrida corrente sahariana che farà aumentare ulteriormente le temperature al Centrosud: il clima sarà rovente. Si supereranno facilmente i 35 gradi, ma si potranno anche raggiungere punte di 40 gradi e oltre. Sulle Alpi e sulle vicine pianure, invece, resterà elevato il rischio di forti temporali.



Le previsioni per la giornata

Oggi giornata irregolarmente nuvolosa al Nord con temporali sparsi su Alpi, Piemonte e alta pianura lombarda anche forti a partire dal pomeriggio; i fenomeni più insistenti e intensi coinvolgeranno i rilievi dell’alto Piemonte, della Lombardia e del Trentino Alto Adige; possibili piovaschi nella Liguria centrale. Nelle altre zone la giornata trascorrerà all’insegna del sole e del caldo a parte qualche nube innocua in transito tra Sardegna e regioni centrali. In serata rovesci e i temporali insisteranno tra alta Lombardia e Alto Adige. Temperature elevate, con picchi oltre i 40 gradi, soprattutto nelle pianure interne del Centrosud e nelle Isole maggiori.