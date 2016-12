In 24 ore tre vittime di pirati della strada

foto Ansa 21:28 - Un uomo di 79 anni è morto nel primo pomeriggio dopo essere stato travolto da un'auto il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso. La vittima con la sua bicicletta stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito. Il pensionato è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Le indagini per identificare il pirata della strada sono affidate agli agenti della Polizia locale di Milano. - Un uomo di 79 anni è morto nel primo pomeriggio dopo essere stato travolto da un'auto il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso. La vittima con la sua bicicletta stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito. Il pensionato è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Le indagini per identificare il pirata della strada sono affidate agli agenti della Polizia locale di Milano.

Nelle ultime 24 ore sono tre le vittime di pirati della strada: oltre al 79enne travolto e ucciso a Milano, anche un pedone in Calabria, e un ciclista nel litorale laziale.



Caccia al pirata di Ladispoli

A Ladispoli, nella notte, un romeno di 46 anni, che viaggiava sulla sua bicicletta, è stato investito e ucciso da un'automobilista pirata. La vittima è stata trasportata al posto di primo soccorso di Ladispoli ma, a causa dei numerosi traumi, è deceduta verso la mezzanotte. I carabinieri della Stazione di Ladispoli e della Compagnia di Civitavecchia hanno recuperato parti in plastica rimaste sull'asfalto riconducibili all'auto pirata.



Reggio Calabria, si costituisce conducente

Si è presentato dal pm di della Procura di Reggio Calabria la persona che la scorsa notte, in una via del centro, ha investito con la propria automobile un uomo di 37 anni, provocandone la morte. Si tratta di un giovane di 23 anni, filippino, denunciato in stato di libertà. L'Honda Civic alla guida della quale si trovava il giovane era stata trovata abbandonata in una strada del quartiere Sbarre. La vittima è Guglielmo Iamonte, deceduta poco dopo il ricovero in ospedale.



Pirati della strada, un fenomeno in aumento

Secondo i dati raccolti dall'osservatorio il Centauro-Asaps (l'associazione sostenitori della Polstrada) gli incidenti con pirati della strada sono in costante aumento: il 2011 è stato l'anno record con gli episodi segnalati (pirateria grave) aumentati del 45%, con 852 fughe dopo l'incidente rispetto alle 585 del 2010. Molte si riferiscono a scontri gravissimi che hanno causato 127 decessi, aumentati del 29% rispetto alle 98 vittime del 2010, e 995 feriti (+33%). Nei casi mortali il 35% dei pirati guidava in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di stupefacenti. E nei primi mesi del 2012 l'Asaps ha già rilevato 248 episodi gravi, con 28 morti e 327 feriti.