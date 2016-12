foto LaPresse

22:25

- Umberto Bossi, da un comizio alla festa della Lega di Arcene (Bergamo), sottolinea che tra i destinatari degli assegni partiti dalle casse della Lega durante la gestione Belsito non ci sarebbero i suoi figli. "Abbiamo chiamato una società americana - dice Bossi - per fare il controllo di bilancio. Hanno trovato assegni fatti a non si sa chi, ma ve lo dico io non ci sono i miei figli". Poi parla di "un furto da parte di un amministratore".