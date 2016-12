Traffico intenso sulle autostrade

foto Ansa 10:20 - Molto intenso questa mattina, come previsto, il traffico in direzione sud sulla rete autostradale dell'Emilia-Romagna, in occasione del primo esodo di agosto. La società Autostrade per l'Italia alle 8.30 segnalava code a tratti sull'Autosole tra Piacenza Nord e Fidenza (Parma) e tra Reggio e Bologna, e sulla A14 tra Bologna e Imola e tra Cesena e Riccione. Code di due chilometri per traffico intenso sull' Autobrennero. - Molto intenso questa mattina, come previsto, il traffico in direzione sud sulla rete autostradale dell'Emilia-Romagna, in occasione del primo esodo di agosto. La società Autostrade per l'Italia alle 8.30 segnalava code a tratti sull'Autosole tra Piacenza Nord e Fidenza (Parma) e tra Reggio e Bologna, e sulla A14 tra Bologna e Imola e tra Cesena e Riccione. Code di due chilometri per traffico intenso sull' Autobrennero.

Traffico molto intenso sin da poco dopo le 6 di questa mattina anche lungo le strade e autostrade del Veneto che portano verso Est. La Polstrada non registra sino a questo momento incidenti di rilievo: i maggiori disagi per gli automobilisti sono i rallentamenti e le code che si formano sulla A4 tra Padova e Venezia Nord.



In particolare una coda di qualche decina di chilometri si era formata poco dopo le 7 tra Padova Est e lo svincolo del Passante di Mestre, Una trentina di chilometri più a est, in corrispondenza dell'innesto del Passante nuovamente in A4 altri rallentamenti dovuti al restringimento di carreggiata hanno rallentato il traffico.



Code anche sulla viabilità ordinaria soprattutto sulla Romea in direzione Chioggia e sulla Jesolana.



Nel Nord-Ovest, al traforo del Monte Bianco e' di un'ora l'attesa per chi e' diretto dalla Francia in Italia. In Liguria code a tratti per traffico intenso tra Masone e allacciamento A10-A7.



Al Sud, sulla A3 Salerno-Reggio Calabria verso sud si registrano rallentamenti tra Buonabitacolo e Lagonegro e tra Campotenese e Morano con un'ora d'attesa per gli imbarchi per la Sicilia.