foto Ansa

21:52

- Traffico sostenuto in alcuni punti della rete autostradale, in particolare nel Nord Est del Paese, in questo inizio di week end di partenze, ma senza grandi disagi per chi è in viaggio in queste ore. Lo ha reso noto la Polizia di Stato, precisando che al momento non si segnalano situazioni critiche su strade e autostrade. Domani traffico vietato ai camion dalla mezzanotte alle 23, domenica dalle 7 alle 24.