foto Ansa

21:02

- Gli avvocati Alessandro Sammarco, uno dei difensori di Silvio Berlusconi, e Eleonora Moiraghi sono indagati per l'ipotesi di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. L'ipotesi di reato si riferisce al viaggio che i due legali organizzarono in Argentina per contattare Lavitola, all'epoca latitante.