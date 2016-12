- Comincia oggi il weekend da bollino nero sulle strade e sulle autostrade d'Italia. Da questo pomeriggio scattano le grandi partenze per le vacanze, che si aggiungono agli spostamenti per il fine settimana, secondo quanto si legge su una nota dell'Anas. Dalle 16 alle 24 i mezzi pesanti dovranno fermarsi sull'intera rete viaria. Domani traffico vietato ai camion dalla mezzanotte alle 23, domenica dalle 7 alle 24.

Le maggiori concentrazioni di traffico si attendono per la mattina di sabato, dalle ore 06:00 alle 14:00, e quindi bollino nero. Poi, a partire dalle ore 14:00 e fino alle 22:00 sarà bollino rosso. Domenica ancora bollino rosso dalle ore 06:00 alle 14:00. Quanto ai prossimi fine settimana si escludono altre giornate da bollino nero.

Nel primo weekend d'agosto saranno 12 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio in autostrada, in ferrovia o in aereo. In tutto il fine settimana si prevede una media di 4,2 milioni di automobili al giorno sui 6mila km di rete autostradale. Escludendo il turismo pendolare, in partenza per le vacanze vere e proprie ci saranno 400.000 persone da Roma, 290.000 da Milano, 175.000 da Torino, 95.000 da Genova, 85.000 da Bologna.

Traffico intenso è previsto sulle strade statali, in particolare sulla E45, sulla Romea, ai valichi nella zona di Trieste, sulle consolari Aurelia e Appia, sulla statale 16 Adriatica, sulla 106 Jonica, sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, sulla SS131 'Carlo Felice', in Sardegna e sulle strade siciliane.

Crisi, Anas: traffico su autostrade -10%

"Rispetto al primo semestre 2011, nello stesso periodo 2012 il traffico sulla rete autostradale data in concessione è calato dell'8-10%. I motivi principali sono la crisi economica e l'aumento del prezzo del carburante". Lo ha affermato il direttore dell'Ispettorato di vigilanza concessioni autostradali di Anas, Mauro Coletta. Ma in occasione dell'esodo estivo, ha aggiunto, "la contrazione sarà minore: a causa della crisi le famiglie preferiranno spostarsi in macchina piuttosto che in treno o aereo. Se la famiglia è composta da 4 persone c'è un risparmio".