Meteo, l'aria del Sahara infiamma l'Italia

La situazione in Europa 11:27 - L'aria torrida di provenienza Sahariana si prepara a infiammare ancora l'Italia. Nel fine settimana il termometro salirà vertiginosamente in tutto il Paese. Le temperature saranno elevate anche durante la notte aumentando la sensazione di disagio. Rischio di temporali forti al Nord. All'inizio della prossima settimana è attesa una ancor più drastica impennata delle temperature e dell'afa, con punte intorno a 40 gradi, e in molti casi anche oltre. - Lsi prepara a infiammare ancora l'Italia. Nel fine settimana il termometro salirà vertiginosamente in tutto il Paese. Le temperature saranno elevate anche durante la notte aumentando la sensazione di disagio.. All'inizio della prossima settimana è attesa una ancor più drastica impennata delle temperature e dell', con punte intorno a 40 gradi, e in molti casi anche oltre.

E' molto probabile che alcuni record termici vengano superati, specialmente al Sud, regioni adriatiche e zone interne del Centro. La nuova ondata di caldo aggraverà anche la già critica situazione della siccità.



Venerdì prevarrà ancora una volta il sole in quasi tutto il territorio. Fanno eccezione le zone a ridosso delle Alpi dove non mancheranno degli annuvolamenti che tenderanno a farsi più consistenti fra pomeriggio e sera quando sarà anche possibile qualche isolato e breve temporale.



Il clima si manterrà decisamente caldo e sempre più afoso nelle pianure, con minime al di sopra dei 20 gradi in gran parte del territorio e massime con punte di 33-38 gradi.



Nei prossimi 10 giorni tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese,con solo un po' di instabilità sui rilievi del Nord, ancora molto caldo e afa in aumento. Nessuna pioggia significativa e quindi aggravamento della siccità. Livello idrometrico del fiume Po a 8,5 metri sotto la media.