La Procura di Roma ha espresso parere negativo in merito alla scarcerazione dell'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, ma si è detta favorevole alla concessione degli arresti domiciliari, condizionati però alla garanzia di certe esigenze cautelari. Questo il parere inviato dal pubblico ministero Stefano Pesci al gip del tribunale di Roma, che deve decidere in merito all'istanza di scarcerazione presentata dai difensori del senatore.

Per la Procura di Roma infatti, gli arresti domiciliari per il senatore Luigi Lusi devono, però, essere applicati a condizione di impedire che possano essere inquinate le prove. Le indagini hanno chiarito un ammanco di 25 milioni di euro dalle casse della Margherita, ma si cerca ancora un milione di euro sfuggito ai controlli.



Domani mattina il gip Simonetta D'Alessandro si pronuncerà sull'istanza di scarcerazione, che è stata presentata dai difensori di Lusi dopo che due giorni fa la corte di Cassazione ha ritenuto di annullare con rinvio, per mancanza di motivazione, l'ordinanza di custodia cautelare del tribunale del riesame di Roma.



L'ex tesoriere della Margherita si trova nel carcere di Rebibbia dal 20 giugno scorso, mentre la moglie, Giovanna Petricone, indagata nello stesso procedimento, è tornata in libertà dopo un periodo trascorso agli arresti domiciliari.