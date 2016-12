foto Ansa

23:59

- Un uomo e una donna, di cui non si conoscono ancora i nomi, sono morti annegati nel lago artificiale Pozzillo a Regalbuto nell'ennese. Carabinieri e vigili del fuoco sono impegnati nel recupero dei corpi. Gli investigatori non escludono che una delle due persone abbia avuto difficolta' mentre si trovava in acqua e l'altra sia andata in soccorso senza riuscirvi e annegando anch'essa.