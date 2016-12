foto LaPresse

22:20

- Un bimbo di quattro anni è morto annegato in uno stagno artificiale profondo circa un metro all'interno di una villa privata alla periferia di Lecce. A trovarlo, riverso in acqua, è stata la nonna che era in casa con un'amica e altri due bambini. Secondo il racconto fatto dalla donna alla polizia che indaga sull'accaduto, il bimbo si sarebbe allontanato senza che gli adulti se ne accorgessero. Inutile l'intervento dei sanitari del 118.