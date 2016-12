Meteo, scatta l'emergenza siccità sulla Penisola

foto Meteo.it Correlati Le previsioni dei prossimi giorni

Il clima resta caldo in gran parte dell'Italia e l'assenza di piogge sta aggravando notevolmente la siccità. Nel fine settimana è attesa una nuova impennata delle temperature e dell'afa, con punte vicine a 40 gradi. E' molto probabile che l' irruzione sahariana prosegua anche nella prossima settimana quando saranno possibili anche nuovi record termici. Quindi per almeno altri 10 giorni l'Italia sarà nella morsa del caldo.

Oggi prevalenza di sole, con soltanto qualche isolato temporale nel pomeriggio sulle Alpi e nelle zone appenniniche di Abruzzo e Calabria. In serata rovesci e temporali insisteranno in Valle d’Aosta, ma si spingeranno anche su pianura piemontese e alta Lombardia.



Temperature stazionarie o in lieve crescita, con punte massime dai 32 ai 37 gradi.



Venti deboli, di Scirocco in Sardegna, brezze nelle altre zone.