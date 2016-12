Caldo e sole dovunque, scatta l'allarme siccità

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Ci aspetta un altro weekend di fuoco, con temperature in salita e punte fino a 40 gradi nel weekend e all'inizio della prossima settimana. In molte zone si sentirà l'emergenza siccità. L'anticiclone delle Azzorre non si farà rivedere prima dell'8 agosto. Nel frattempo dunque caldo e afa non daranno tregua a tutte le regioni.

Oggi tempo in prevalenza soleggiato su tutta Italia, con un po' di nuvolosità al mattino in Piemonte, alta Lombardia e basso versante tirrenico. Nel pomeriggio si svilupperà qualche temporale su Alpi e Prealpi centro-occidentali. Possibili addensamenti anche sul Piemonte meridionale e qualche annuvolamento lungo di Appennini.



In giornata, le temperature non subiranno grandi variazioni: le massime resteranno comprese tra i 29 e i 35 gradi. Venti deboli o moderati settentrionali su Adriatico, regioni meridionali e Sicilia.



A Londra oggi cielo nuvoloso e temperature vicine ai 22 gradi.