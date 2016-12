Lusi, Cassazione annulla l'ordinanza di arresto

foto LaPresse

15:55

- La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, rinviando gli atti al Tribunale del Riesame per una nuova valutazione. L'annullamento con rinvio è stato deciso per carenza di motivazione. "Siamo molto emozionati per questa decisione in favore del nostro assistito, avendo ottenuto una prima ragione", hanno detto i difensori di Lusi, che per ora resta in carcere.