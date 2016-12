- Dopo le ipotesi di possibili elezioni anticipate apparse sulla stampa, sulla questione interviene con una nota Giorgio Napolitano che sollecita "la massima cautela e responsabilità", ricordando come la decisione sia una prerogativa del Colle. Quanto alla riforma della legge elettorale, il Presidente della Repubblica sottolinea la necessità di "uno sforzo di convergenza" tra i partiti che finora si sono posti su posizioni "sfuggenti e polemiche".

"Negli incontri che ho avuto nei giorni scorsi con il presidente del Senato e il presidente della Camera, abbiamo constatato come a distanza di oltre 20 giorni lo sforzo da me sollecitato con lettera del 9 luglio non abbia purtroppo prodotto i risultati attesi". Questo il nuovo monito rivolto ai partiti dal Presidente della Repubblica sulla questione legge elettorale.

"Altre settimane - aggiunge il capo dello Stato - sono trascorse senza che abbia avuto inizio in Parlamento l'esame di un progetto di legge elettorale sulla base dell'intesa, pure annunciata come imminente da parte dei partiti rappresentanti attualmente la maggioranza e aperta al confronto tra tutte le forze politiche".

"Debbo dunque rinnovare - sottolinea - il mio forte appello a un responsabile sforzo di rapida conclusiva convergenza in sede parlamentare. Ciò corrisponderebbe con tutta evidenza al rafforzamento della credibilità del paese sul piano internazionale in una fase di persistenti gravi difficoltà e prove".

Ilva, "garantire attività lavorativa e salute"

Sulla complessa questione dell'Ilva di Taranto, Giorgio Napolitano, rispondendo agli operai della fabbrica, auspica che si trovino soluzioni "che garantiscano la continuità e lo sviluppo dell'attività" e che si proceda "senza ulteriore indugio" al pieno adeguamento alle norme per la protezione dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini.

"Auspico - aggiunge ancora il Presidente Napolitano - che in tale direzione si operi rapidamente ed efficacemente, favorendo un clima di serena comprensione e di responsabile partecipazione sociale e civile a Taranto e in tutti i centri interessati alla scottante questione".