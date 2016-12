foto LaPresse 11:18 - La procura di Salerno ha aperto un'indagine sulla morte di Ludovica Lodato, una bimba di 5 anni, morta sabato sera all'ospedale Ruggi. Secondo la denuncia presentata dai genitori, la piccola ha atteso per ore un'ambulanza per il trasferimento dal nosocomio di Cava de' Tirreni dove era stata portata a causa di una sua patologia. Il pm ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. - La procura di Salerno ha aperto un'indagine sulla morte di Ludovica Lodato, una bimba di 5 anni, morta sabato sera all'ospedale Ruggi. Secondo la denuncia presentata dai genitori, la piccola ha atteso per ore un'ambulanza per il trasferimento dal nosocomio di Cava de' Tirreni dove era stata portata a causa di una sua patologia. Il pm ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.

A raccontare la triste vicenda è il quotidiano "Città di Salerno". I genitori della piccola, sotto shock per il dolore, accusano di ritardo l'ospedale presso il quale avevano portato Ludovica. La bimba era affetta da una sindrome rara che, sin dalla nascita, le inibiva l’attività motoria, venerdì, intorno a mezzanotte è stata condotta all’ospedale di Cava per “vomito accentuato”. Era disidratata e per questo sottoposta a delle flebo ma le sue condizioni non sembravano preoccupanti.



La situazione è invece degenerata sabato alle 14. La bambina presentava un gonfiore addominale e pe questo i medici ne avevano disposto il trasferimento presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Trasferimento che non è avvenuto immediatamente per l'assenza di un'ambulanza con rianimatore. Solo alle 18.30 Ludovica è stata portata a Salerno e qui operata d'urgenza. Alle 23 il decesso. Quello che la famiglia Lodato ora chiede è chiarezza, capire se senza quel ritardo la loro Ludovica poteva essere salvata oppure se si è trattato di una tragica fatalità.