Enna, giovane uccisa in un raptus di gelosia 10:59 - Ha tentato di uccidere la sua ex, di 48 anni, sparandole un colpo alla testa e riducendola in fin di vita, ma è stato rintracciato, bloccato e arrestato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto a Mola di Bari: l'uomo, di 60 anni, ha avvicinato la donna in strada e, al culmine di un'animata discussione per gelosia, ha tirato fuori da una tasca una pistola e ha aperto il fuoco. La 48enne è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Bari.

I carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato un bossolo e due proiettili inesplosi.



Le indagini vengono condotte dai militari e coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari. E hanno permesso, anche sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, di identificare il responsabile dell'aggressione.



L'uomo, di cui non è stato reso noto il nome, è stato infatti ritracciato e bloccato nei pressi del locale "Ex molo di Levante" mentre aveva ancora tra le mani una pistola scacciacani modificata ad hoc con colpo in canna e pronta all'uso. Una volta disarmato e bloccato, l'uomo è stato arrestato e l'arma è stata sottoposta a sequestro.