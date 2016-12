Savona, 15enne scomparsa da lunedì

foto Facebook 10:17 - Da lunedì non si hanno più notizie di una 15enne di Varazze (Savona). La ragazzina, Francesca Arkel, doveva rientrare intorno alle 19 alla comunità "Capo Horn" a cui era affidata, ma dopo una telefonata al fratello maggiore intorno alle 17 di lei si sono perse le tracce. Inutili i tentativi di contattarla, il cellulare di Francesca risulta infatti staccato da lunedì. La 15enne aveva perso il padre, per un male incurabile, poche settimane fa. - Da lunedì non si hanno più notizie di una 15enne di Varazze (Savona). La ragazzina, Francesca Arkel, doveva rientrare intorno alle 19 alla comunità "Capo Horn" a cui era affidata, ma dopo una telefonata al fratello maggiore intorno alle 17 di lei si sono perse le tracce. Inutili i tentativi di contattarla, il cellulare di Francesca risulta infatti staccato da lunedì. La 15enne aveva perso il padre, per un male incurabile, poche settimane fa.

"Dopo 24 ore dalla scomparsa - spiega la zia Ica, al quotidiano "Il secolo XIX" - la comunità "Capo Horn" ha regolarmente denunciato la sparizione ai carabinieri di Varazze che in collaborazione con quelli di Cairo stanno facendo il possibile per ritrovarla, ma purtroppo, per ora, si brancola nel buio".



Quando si è allontanata dalla comunità Francesca aveva con sé una borsetta, il cellulare e pochi euro. Francesca è alta 1.60, ha un piercing sul naso, i capelli biondi e gli occhi chiari.