Meteo, piccola tregua per l'afa

La situazione in Europa 08:48 - Il caldo intenso e l’afa si attenuano in parte in questo inizio di settimana, ma le temperature restano sopra la media in molte zone. Verso la fine della settimana però l’Anticiclone Nord Africano tornerà nuovamente a spingersi verso le nostre regioni determinando una nuova intensa ondata di caldo. - Il caldo intenso e l’afa si attenuano in parte in questo inizio di settimana, ma le temperature restano sopra la media in molte zone. Verso la fine della settimana però l’Anticiclone Nord Africano tornerà nuovamente a spingersi verso le nostre regioni determinando una nuova intensa ondata di caldo.

Oggi prevalenza di bel tempo al Nordovest e al Centrosud, con il sole e un clima un po’ più ventilato. Annuvolamenti passeggeri in Emilia Romagna e basso Veneto; al Nordest maggiore presenza di nuvole accompagnate da qualche temporale fra pomeriggio e sera su Alpi e alta pianura di Veneto e Friuli. Brevi e isolati rovesci non sono esclusi anche a ridosso delle Alpi centrali e nell’Appennino settentrionale.



Temperature massime in calo al Nordest e al Sud, ma con punte fino a 36, 37 gradi nelle zone ioniche.