foto Ansa

18:44

- L'ex maggiordomo del Papa, ora agli arresti domiciliari per furto aggravato di documenti nel Palazzo Apostolico, "è sereno" e "pronto" per un eventuale processo "poiché ai magistrati inquirenti ha già detto tutto". Lo afferma il difensore di Paolo Gabriele, Carlo Fusco. E sulla lettera dell'indagato al Pontefice dice: "Non è una richiesta di perdono in vista di un atto di clemenza ma una corrispondenza tra persone che si conoscono bene".