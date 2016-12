foto Ap/Lapresse

18:21

- Un incidente alpinistico mortale si è verificato nel pomeriggio sul Sassolungo, in Val Gardena. Un escursionista è precipitato mentre si trovava sulla via normale per la cima principale a 3.181 metri. L'allarme è stato dato intorno alle 16.30. Le squadre del soccorso alpino dei Catores, coadiuvate dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, sono ancora impegnate nel recupero della salma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.