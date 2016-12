foto LaPresse

16:12

- Nuova manifestazione del movimento no Tav nei pressi del cantiere per l'Alta Velocità di Chiomonte. Un corteo, composto da un migliaio di persone, è partito intorno alle 15 dal campo sportivo di Giaglione: incontrato il primo sbarramento innalzato dalle forze dell'ordine per tutelare la zona rossa, i manifestanti hanno deviato per i boschi. Per il momento la situazione risulta tranquilla.