Salvati 75 immigrati su un gommone

foto LaPresse 16:39 - Settantacinque immigrati, tra cui 24 donne, quattro delle quali incinte, che erano su un gommone alla deriva in acque maltesi, sono stati tratti in salvo grazie alla collaborazione tra la Guardia Costiera italiana e le autorità maltesi. Gli immigrati, che stanno tutti bene, sono ora a bordo di due motovedette della Guardia Costiera italiana che stanno facendo rotta verso Lampedusa. - Settantacinque immigrati, tra cui 24 donne, quattro delle quali incinte, che erano su un gommone alla deriva in acque maltesi, sono stati tratti in salvo grazie alla collaborazione tra la Guardia Costiera italiana e le autorità maltesi. Gli immigrati, che stanno tutti bene, sono ora a bordo di due motovedette della Guardia Costiera italiana che stanno facendo rotta verso Lampedusa.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 7.30 di stamane, quando alla Centrale operativa della Guardia costiera della capitale è arrivata una richiesta di soccorso, via telefono satellitare, da un gruppo di clandestini a bordo di un gommone di circa 10 metri: "siamo fermi", senza più propulsione, "praticamente alla deriva", il drammatico appello.



Individuato il punto - circa 83 miglia a sud di Lampedusa e 82 dalle coste libiche, al limite con le acque Sar maltesi - la Guardia costiera ha immediatamente contattato le autorità maltesi che hanno fatto alzare in volo un aereo per individuare l'imbarcazione. Inviate sul posto due motovedette, la Centrale operativa ha contattato anche una nave della Marina militare che si trovava a una trentina di miglia dal punto dove si trovava il gommone: un elicottero si è portato sulla verticale dell'imbarcazione, sostituendo l'aereo maltese che ha fatto così ritorno alla base. Alle 13.24 è cominciato il trasbordo sulla prima motovedetta della Guardia costiera degli immigrati.