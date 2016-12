foto LaPresse

14:43

- Un bambino di 5 mesi chiuso in un'auto è stato liberato dai vigili urbani di Milano. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti in seguito alla richiesta d'aiuto di una donna dopo che il suo bambino era rimasto chiuso in auto a causa di un guasto al sistema di chiusura della vettura. Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno rotto il vetro del finestrino e hanno restituito il piccolo alla madre.