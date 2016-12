Meteo, ondata di caldo al Centrosud

foto Meteo.it Correlati Infografica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:12 - Nel fine settimana una breve ma intensa ondata di caldo investe soprattutto il Centrosud. Le temperature più alte oggi in Emilia Romagna e al Centro, domani al Sud e in Sicilia, dove si toccheranno punte di 40 gradi. Un po’ di instabilità invece su Alpi e vicine pianure, lambite da una perturbazione. - Nel fine settimana una breve ma intensa ondata di caldo investe soprattutto il Centrosud. Le temperature più alte oggi in Emilia Romagna e al Centro, domani al Sud e in Sicilia, dove si toccheranno punte di 40 gradi. Un po’ di instabilità invece su Alpi e vicine pianure, lambite da una perturbazione.

Oggi rovesci e temporali possibili su Alpi e Prealpi, a iniziare dal Nordovest, ma possibili anche nelle vicine zone di pianura in Piemonte, alta Lombardia e Veneto. Nubi in transito anche in Liguria, Sardegna e Lazio.



Caldo in aumento in Emilia Romagna, Centrosud e Isole, con punte di 36-38 gradi in Emilia, Umbria, Toscana, Lazio e Sardegna. Temperature in calo nel resto del Nord, ma ancora afoso nelle Venezie. Venti moderati meridionali su Mar Ligure, alto Tirreno e alto Adriatico, di Maestrale nello Ionio.



Domenica insiste un po’ di instabilità con rischio di temporali su Alpi orientali e Friuli; un po’ di nuvole anche su Levante Ligure e Alpi centrali e basso versante tirrenico; sole altrove. Molto caldo al Sud, con punte di 40 gradi in Puglia e Sicilia orientale; qualche grado in meno al Centronord.