foto Ansa

16:06

- Sono 8 gli indagati, tra dirigenti ed ex dirigenti dell'Ilva, per i quali il gip Todisco ha disposto ma non ancora notificato gli arresti domiciliari. Cinque di questi erano già inquisiti e avevano nominato propri consulenti nell'ambito dell'incidente probatorio. Tra loro il patron Emilio Riva, ex presidente dell'Ilva, e il figlio Nicola. Il ministro Clini annuncia che chiederà "che il provvedimento di riesame avvenga con la massima urgenza".