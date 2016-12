foto LaPresse 08:40 - Da oggi l'Area C, la zona del centro di Milano con ingresso a pagamento per le auto, è sospesa. La decisione è stata presa dal Consiglio di Stato. Il ricorso era stato avanzato dalla Mediolanum Parking Srl dopo una sentenza negativa del Tar Lombardia. I giudici hanno "ravvisato un pericolo per l'interesse economico di Mediolanum Parking e quindi sospeso il provvedimento". Da oggi, secondo quanto affermato da Palazzo Marino, l'area C è sospesa. - Da oggi l'Area C, la zona del centro di Milano con ingresso a pagamento per le auto, è sospesa. La decisione è stata presa dal Consiglio di Stato. Il ricorso era stato avanzato dalla Mediolanum Parking Srl dopo una sentenza negativa del Tar Lombardia. I giudici hanno "ravvisato un pericolo per l'interesse economico di Mediolanum Parking e quindi sospeso il provvedimento". Da oggi, secondo quanto affermato da Palazzo Marino, l'area C è sospesa.

La notizia arriva dal Comune di Milano che rende noto che la Quinta sezione del Consiglio di Stato ha pronunciato un'ordinanza relativa al ricorso proposto da Mediolanum Parking Srl per la riforma della decisione con cui il Tar Lombardia il sei giugno scorso aveva rigettato l'istanza della stessa Società per la sospensione di Area C.



Il Consiglio di Stato, ravvisando un pericolo per l'interesse economico di Mediolanum Parking, ha sospeso cautelativamente il provvedimento. Ora toccherà al Tar della Lombardia fissare l'udienza di merito. Per effetto di questa decisione il Comune informa che a partire da giovedì 26 luglio il provvedimento Area C è sospeso.



Pisapia: "Le nostre ragioni prevarranno"

"Su Area C prendiamo atto della decisione del Consiglio di Stato, peraltro del tutto provvisoria, ma sono convinto che le nostre ragioni prevarranno". Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, commenta così, da Facebook, la sospensione da domani dell'Area C. "Abbiamo rispettato la volontà dei milanesi che con il referendum ci hanno indicato la via perché Milano sia sempre più vivibile - ha aggiunto Pisapia -. Faremo di tutto per proseguire su questa strada".



Legambiente: "Decisione sconcertante"

"Siamo sconcertati dalla decisione del Consiglio di Stato che affossa tutti i precedenti pronunciamenti del Tar Lombardia". E' questo il commento di Legambiente. "Ci pare paradossale e inaudito - dichiara Damiano Di Simine presidente di Legambiente Lombardia - che con una sentenza venga fatto prevalere l'interesse di un singolo operatore su quello di una intera città: ora ci auguriamo che vengano trovate soluzioni per impedire che la sentenza cancelli i risultati della congestion charge, perché ciò determinerebbe un gravissimo arretramento sul fronte del governo della mobilità urbana. Di una cosa siamo certi: non vogliamo tornare ad essere ostaggi di traffico e smog".



De Corato: "Confermati i nostri dubbi"

"La sospensione dell'Area C conferma tutti i nostri dubbi sulla validità del provvedimento della Giunta Pisapia". Lo afferma Riccardo De Corato del Pdl, vicepresidente del Consiglio comunale di Milano, commentando la sospensione della congestion charge decisa dal Consiglio di Stato. "Sono stati lesi - ha aggiunto De Corato - i diritti legittimi dei milanesi a fronte di un provvedimento che non ha migliorato la qualità dell'aria di Milano, così come confermano i dati dell'Arpa e dell'Ama".



Maran: "Il Tar ci darà ragione"

"Rispettiamo l'ordinanza del Consiglio di Stato, che comunque contraddice numerose decisioni del Tar Lombardia che si era espresso in modo inequivocabile respingendo tutte le richieste di sospensiva presentate. Siamo certi che Area C sarà confermata dall'udienza di merito che auspichiamo possa essere fissata dal Tar nel piu' breve tempo possibile". Lo ha detto l'assessore alla Mobilita' del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran.