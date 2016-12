Sanità, chiesto rinvio a giudizio per Vendola

foto Tgcom24 Correlati Sanità pugliese, nuova indagine su Vendola 18:58 - La procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Puglia, Nichi Vendola, e per l'ex dg della Asl di Bari, Lea Cosentino. Per i due l'accusa è di concorso in abuso di ufficio. Per i pm, infatti, Vendola fece pressioni sulla Cosentino per favorire medici o dirigenti Pd o Sel, in relazione al concorso da primario di chirurgia toracica all'ospedale San Paolo di Bari. L'udienza preliminare è stata fissata per il 27 settembre. - La procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Puglia, Nichi Vendola, e per l'ex dg della Asl di Bari, Lea Cosentino. Per i due l'accusa è di concorso in abuso di ufficio. Per i pm, infatti, Vendola fece pressioni sulla Cosentino per favorire medici o dirigenti Pd o Sel, in relazione al concorso da primario di chirurgia toracica all'ospedale San Paolo di Bari. L'udienza preliminare è stata fissata per il 27 settembre.

Gli inquirenti contestano a Vendola di aver istigato l'allora direttore della Asl Bari, ribattezzato dalla stampa "lady Asl", a riaprire i termini per la presentazione delle domande per accedere al concorso. "Quell'esame deve vincerlo Paolo Sardelli", sarebbero - secondo la Cosentino - le parole pronunciate dal presidente Vendola in occasione della selezione alla quale il medico "raccomandato" non aveva partecipato perché in lizza per un altro posto da primario presso l'ospedale "Di Venere" del capoluogo pugliese.



Venuta meno la possibilità di assumere un incarico direttivo al Di Venere, Vendola - questa l'ipotesi accusatoria - si sarebbe quindi attivato per assicurare a Sardelli l'assunzione quinquennale al San Paolo. I fatti contestati si riferiscono al periodo compreso tra settembre 2008 e aprile 2009.