Maltempo al Centrosud, schiarite al Nord

La situazione in Europa 18:16 - Domani nuvolosità sparsa a tratti consistente al Centrosud con piogge e rovesci al mattino su Romagna, Marche, Abruzzo e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità in tutte le zone interne del Centrosud e delle due Isole maggiori, ma anche tra Lazio e Campania con rischio temporale nella capitale.

Isolati temporali si formeranno anche sui rilievi occidentali del Piemonte, su Alpi e Prealpi centro-orientali. Giornata abbastanza soleggiata in Pianura Padana e Liguria. Temperature in leggero aumento anche al Centrosud ma con valori in molti casi ancora sotto la media. Venti deboli di maestrale su Tirreno e Isole.