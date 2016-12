foto Carabinieri Correlati Monza, scomparsa sedicenne pakistana

Monza, ritrovata la 16enne scomparsa 11:35 - L'hanno trovata a Vedano al Lambro. Da 13 giorni si nascondeva a casa di un amico. A.P., la 16enne pakistana scomparsa il 9 luglio scorso è stata ritrovata dai carabinieri del Gruppo di Monza dopo indagini serrate che hanno scandagliato il giro di amicizie della ragazzina. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa dopo che l’adolescente non era tornata a casa al termine di una mattinata a scuola.



Ora la svolta grazie al difficile lavoro degli uomini del Gruppo di Monza, guidati dal Colonnello Giuseppe Spina. A. era a casa di un amico cingalese a Vedano al Lambro. Lì è rimasta fin dall’inizio della fuga. Il giovane, un maggiorenne, è stato denunciato per sottrazione consensuale di minore, mentre la 16enne è stata affidata ad una comunità di accoglienza dopo essere stata visitata in ospedale dove i medici ne hanno certificato il buono stato di salute.



Nessun contatto tra la ragazza e i familiari che hanno cercato di incontrarla nella caserma di via Volturno a Monza dove la giovane è stata portata per essere sentita dal magistrato.



Ora si deve capire il motivo per cui A. non ha potuto parlare con i genitori e i fratelli dopo il ritrovamento e – soprattutto – il motivo per cui è stata affidata ad una comunità



