Vaticano, domiciliari al maggiordomo del Papa

19:05

- Il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha disposto la libertà provvisoria, concedendo gli arresti domiciliari, per Paolo Gabriele, il maggiordomo del Papa arrestato per il furto di documenti riservati. Lo afferma in una nota padre Federico Lombardi. Gabriele risiederà nella sua abitazione, con la famiglia, in Vaticano e dovrà osservare "quanto disposto dal Giudice per i contatti e i rapporti con le altre persone".