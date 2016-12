foto Ap/Lapresse Correlati Giallo sulla sorte del "Fatima II" 14:08 - E' stato ritrovato nel porto egiziano di Rashid, 65 chilometri a est di Alessandria, il motopesca "Fatima II" della marineria di Portopalo di Capo Passero (Siracusa), di cui si erano perse le tracce da una settimana. A bordo non c'erano né i tre marittimi nord-africani ammutinati né il comandante Gianluca Bianca, 30 anni, di Siracusa. Di Bianca non si hanno notizie da giovedì, quando aveva parlato per l'ultima volta al telefono con la moglie. - E' stato ritrovato nel porto egiziano di Rashid, 65 chilometri a est di Alessandria, il motopesca "Fatima II" della marineria di Portopalo di Capo Passero (Siracusa), di cui si erano perse le tracce da una settimana. A bordo non c'erano né i tre marittimi nord-africani ammutinati né il comandante Gianluca Bianca, 30 anni, di Siracusa. Di Bianca non si hanno notizie da giovedì, quando aveva parlato per l'ultima volta al telefono con la moglie.

"Le prime notizie del ritrovamento del solo motopesca erano arrivate in nottata - ha spiegato Michele Taccone, sindaco di Portopalo di Capo Passero e componente del pool di consulenti che assiste diverse unità della marineria di Portopalo tra le quali anche il "Fatima II", scomparso al largo dell'isola di Creta -. E' stato però necessario che le autorità avessero alcuni necessari riscontri che, in mattinata, sono giunti".



"Siamo stati informati adesso - racconta poi il proprietario del motopesca, Giovanni Maiorana - ma a bordo non è stato trovato nessuno".



La famiglia del comandante dell'imbarcazione conferma la notizia del ritrovamento e confida che l'uomo possa farsi vivo. "Abbiamo provato a chiamare al suo telefonino - raccontano la mamma Antonina e la sorella Anna - che continua a squillare. Siamo certe che Gianluca si farà sentire".



Oltre al comandante, a bordo del "Fatima II" c'erano tre stranieri, due egiziani e un tunisino, accusati dai tre naufraghi siracusani di essersi ammutinati.



Il procuratore: "Indagini a tappeto"

"Ovviamente il ritrovamento del motopesca, senza nessuno a bordo, è un fatto rilevante, estremamente rilevante", ha detto il procuratore capo della Repubblica di Siracusa Ugo Rossi che, insieme con il sostituto Tommaso Pagano, sta coordinando l'indagine avviata sulla vicenda.



"Non è possibile prefigurare un unico scenario - ha aggiunto - e continuiamo a indagare in tutte le direzioni. Certo è, comunque, che quel peschereccio lì qualcuno deve averlo portato".



In questi ultimi giorni la Procura siracusana aveva ascoltato a lungo i tre marittimi siracusani imbarcati sul "Fatima II", soccorsi in mare domenica su due zattere di salvataggio a largo delle coste della Grecia. E proprio loro avevano raccontato l'ammutinamento degli altri tre componenti dell'equipaggio. I tre marittimi, al loro rientro in Italia, sono stati subito ascoltati come persone informate sui fatti "e ad oggi - ha concluso il procuratore Rossi - la loro posizione non è mutata in alcun modo".