Meteo, Centrosud sotto la pioggia

Inizio di settimana con il maltempo al Centrosud a causa di un vortice di bassa pressione che si è formato sul basso Tirreno con l'arrivo dell'aria fredda. Piogge e temporali saranno più forti e insistenti e con quantitativi abbondanti di precipitazioni su Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria. Queste regioni verranno anche investite da forti venti.

Oggi rovesci e temporali in Romagna e in tutto il Centrosud, tranne l'alta Toscana, con episodi di forte intensità più probabili su Marche, Abruzzo, Molise, Campania e settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Moderata nuvolosità anche in Emilia, Veneto, Liguria e basso Piemonte, bel tempo nel resto del Nord.



Temperature in calo al Centrosud e Isole. Forti venti nordorientali al Centronord e Sardegna, di Maestrale in Sicilia, con mari molto mossi o agitati.