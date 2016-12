Rossella Urru accolta dalla folla a Samugheo: "Grazie a tutti per non averci lasciati soli"

- "Il giorno della liberazione è stato il più bello ma anche il più impegnativo perché non immaginavo che in Italia ci fosse tutta questa gente mobilitata per me". Lo ha detto Rossella Urru, la cooperante italiana liberata in Mali, lasciando la Farnesina. "Il momento più brutto è stato quello del sequestro - ha aggiunto a Roma - . Ora sono molto stanca e non vedo l'ora di tornare nella mia isola".

Rossella Urru, dopo l'incontro con il capo dello Stato al Colle, ha detto: "Il presidente Giorgio Napolitano è una persona fantastica ed è stato molto vicino alla mia famiglia". "E' stato un piacere conoscerlo", ha aggiunto.

La cooperante - che ha parlato brevemente ai giornalisti, all'esterno della Farnesina, al termine dell'incontro con il capo dell'Unità di Crisi, Claudio Taffuri - non ha però voluto entrare nel dettaglio dei contenuti del colloquio con il presidente della Repubblica: "C'è stato uno scambio di informazioni: lui mi ha raccontato che cosa è successo qui nel frattempo, io cosa è successo lì".

Sulla cooperazione, la 30enne ha affermato: "E' importante anche se è molto rischiosa". "Lavorare in certi posti - ha spiegato - si sta facendo molto difficile, ma io ci credo e spero di poter continuare a farlo".



Festa a Samugheo per il suo arrivo

Rossella Urru è arrivata nel suo paese, Samugheo, in Sardegna, poco dopo le 21 di venerdì sera. Ad accoglierla campane a festa e circa 2mila persone che hanno invaso le vie del centro. Rossella era sbarcata all'aeroporto di Cagliari Elmas poco dopo le 18.30. Con lei i genitori e le massime istituzioni della Sardegna.



"Grazie per non averci lasciati soli"

"Non mi aspettavo tanta gente sia qui che a Cagliari. Volevo ringraziare tutti e volevo ringraziare di nuovo quelli che mi hanno permesso di essere libera, come il ministero degli Esteri". Sono le prime parole di Rossella Urru a Samugheo. "Ringrazio tutto il popolo sardo - ha aggiunto da una balconata sulla piazza principale - che mi è stato vicino e che è stato vicino alla mia famiglia. Grazie per non averci lasciati soli".



"Pensiamo agli altri sequestrati"

"Un pensiero - ha aggiunto Rossella Urru - a tutti gli altri sequestrati. Nessuno si dimentichi di quelli che non sono stati liberati, che non sono potuti tornare alla vita". "Molti sono quelli ancora prigionieri nel Mali del Nord - ha specificato la cooperante sarda - spero che le loro famiglie si sentano confortate dal fatto che è possibile essere liberati".