Caso Dell'Utri, 11 milioni a Santo Domingo 15:51 - Nuovi particolari sull'indagine che vede Marcello Dell'Utri indagato per estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. Emerge infatti che degli oltre quindici milioni di euro che passarono da un conto corrente di Silvio Berlusconi a un altro intestato a Miranda Anna Ratti, moglie di Marcello Dell'Utri, undici milioni sono stati spostati da lì a un altro conto, in una banca di Santo Domingo.

Il versamento da quindici milioni, ricorda il Corriere della Sera, risale all'8 marzo scorso, vigilia della sentenza della Cassazione che avrebbe potuto far andare in carcere Dell'Utri; invece arrivò l'ordine di un nuovo processo d'appello e quella prospettiva si allontanò. Il pagamento aveva la formale giustificazione della compravendita di una lussuosa villa sul lago di Como, il cui prezzo fissato a 21 milioni di euro fu molto superiore a una valutazione di pochi anni prima.



Berlusconi ne versò in contanti un po' più di 15, il resto andò alle banche per estinguere i mutui che evidentemente aveva acceso Dell'Utri. Di quei 15, 11 furono quasi subito trasferiti in un conto del Paese centroamericano.



I magistrati stanno già preparando le richieste di rogatoria per capire meglio la destinazione e l'uso di quei soldi, che rappresentano buona parte del pagamento effettuato da Berlusconi. L'unico, tra tutti, con una giustificazione formale nonostante l'ipotetica sopravvalutazione della villa. Le reali motivazioni di quei pagamenti sono l'oggetto delle domande che i pubblici ministeri antimafia vogliono porre a Silvio Berlusconi, nell'interrogatorio già fissato che l'ex presidente del Consiglio ha rinviato. E poi alla figlia Marina, per via di alcuni conti correnti cointestati, che dovrebbe presentarsi a Palermo mercoledì prossimo.