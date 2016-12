foto Meteo.it Correlati Le previsioni del weekend

08:33 - Oggi ancora bel tempo e caldo per la presenza sull'Italia dell'alta pressione di matrice africana. Da domani invece sull'Italia cominceranno a scorrere fresche correnti atlantiche che nel fine settimana porteranno ovunque un brusco calo delle temperature accompagnato da temporali sparsi soprattutto al Nord e sulle regioni adriatiche. Poi all'inizio della prossima settimana si formerà un profondo ciclone extra-tropicale che fino a mercoledì ci regalerà un clima fresco, ventoso e instabile.

Quindi oggi cielo nuvoloso con temporali sparsi sulle Alpi; un po’ di nuvole anche su Valpadana occidentale e Liguria, prevalenza di cielo sereno altrove. Fra sera e notte i temporali raggiungeranno anche le pianure di Piemonte e Lombardia. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento: massime quasi ovunque fra 27 e 35 gradi, ma con qualche punta anche di 36-37 gradi. Venti per lo più deboli.



Sabato nuvoloso al Nord con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno quasi tutte le regioni settentrionali a eccezione di Piemonte occidentale e Ponente ligure; nubi e qualche acquazzone anche sulle Marche, in prevalenza bello nel resto d’Italia. Temperature in sensibile calo al Nord. Domenica nuvole in gran parte del Centrosud con temporali sparsi su regioni centrali adriatiche, Campania e Basilicata; nubi e qualche acquazzone anche sulle Alpi, bello nel resto del Nord. Temperature in deciso calo al Centrosud. Ventoso per freschi venti settentrionali.