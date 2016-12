foto Ansa

22:06

- Mario Monti ha accolto Rossella Urru all'aeroporto militare di Ciampino, con un "bentornata, benvenuta in Italia. Mai benvenuto è stato dato con tanto calore e con tanta gioia; le sono stati tutti vicini, ha avuto una forza straordinaria", così come i suoi genitori. Mentre "l'Italia, e la Sardegna hanno manifestato grande affetto e grande palpitazione per lei". Il premier ha ringraziato tutti gli organi dello Stato che hanno permesso il rilascio.