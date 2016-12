foto Ansa 22:56 - A venti anni dalla morte di Paolo Borsellino, dopo 240 mesi di indagini, depistaggi e false verità, dichiarazioni di pentiti poi scomparsi, si insinua un pesante dubbio: che lo Stato abbia trattato con la mafia per fermare le bombe di Cosa nostra. E nella giornata in cui Palermo ricorda la strage di via D'Amelio voltando simbolicamente le spalle alle istituzioni, Giorgio Napolitano ammonisce che veglia e veglierà sull'attività dei magistrati. - A venti anni dalla morte di Paolo Borsellino, dopo 240 mesi di indagini, depistaggi e false verità, dichiarazioni di pentiti poi scomparsi, si insinua un pesante dubbio: che lo Stato abbia trattato con la mafia per fermare le bombe di Cosa nostra. E nella giornata in cui Palermo ricorda la strage di via D'Amelio voltando simbolicamente le spalle alle istituzioni, Giorgio Napolitano ammonisce che veglia e veglierà sull'attività dei magistrati.

Il Presidente della Repubblica ha rivendicato il suo ruolo di guida suprema delle toghe come presidente del Csm. E ha fatto sapere che nessuna "ragione di Stato" potrà fermare o rallentare le indagini su "torbide ipotesi di trattativa tra Stato e mafia", ma i magistrati si astengano da "pubblicità improprie" e le procure evitino "sovrapposizioni nelle indagini" perché su tutto ciò il presidente della Repubblica vigila "con linearità, imparzialità e severità".



La giornata dedicata al ricordo del giudice Borsellino si è svolta con una tensione mai avvertita prima, con ben tre procure che indagano su quello che potrebbe rivelarsi uno degli scandali politici più gravi dal dopoguerra e in particolare i magistrati di Palermo in possesso delle bobine delle telefonate tra Napolitano e Nicola Mancino. Il Quirinale si trova al centro della scena. La decisione del capo dello Stato di sollevare presso la Corte costituzionale il conflitto di attribuzione contro la procura di Palermo proprio a causa di quelle intercettazioni ha riscaldato l'atmosfera della commemorazione. Assenti le istituzioni se si eccettua il presidente della Camera Gianfranco Fini, presente pero' in forma privata, ed il sindaco Leoluca Orlando senza la fascia tricolore. Presenti diversi parlamentari di tutti gli schieramenti alla fiaccolata per ricordare Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.



I magistrati sono convinti di poter arrivare alla verità. Il procuratore capo di Palermo, Francesco Messineo, oggi ha affermato che "nei 57 giorni che separarono la morte di Falcone dalla strage di via D'Amelio si verificarono cose che oggi costituiscono motivi di imbarazzo a vari livelli e su cui noi abbiamo il dovere di indagare". Mentre il suo vice, Antonio Ingroia, ha denunciato una lontananza della politica dalle inchieste: "Se ci fosse stata una condivisione anche da parte di organi istituzionali, non ci sarebbero voluti 20 anni per un'indagine che, oltre tutto, è ancora incompleta".



Il premier Mario Monti ha garantito che "lo Stato e i cittadini onesti non dimenticano e non dimenticheranno mai". Mentre il presidente Napolitano ha condannato i depistaggi e ha sostenuto che "si deve lavorare senza sosta e senza remore per la rivelazione e sanzione di errori ed infamie che hanno inquinato la ricostruzione della strage di via D'Amelio".



Ma restano molto critici Salvatore Borsellino, il fratello del giudice ucciso, che definisce "un intervento a gamba tesa" la richiesta del Presidente di un giudizio della Consulta, e Antonio Di Pietro: "Il presidente Napolitano predica bene e razzola male" e si chiede "perché ha sollevato proprio adesso il conflitto di attribuzione con i pm davanti alla Consulta?"