Beppe Grillo e Twitter, falso un follower su due

Secondo la ricerca il 54,5% dei follwers del leader del Movimento Cinque Stelle non sono persone in carne e ossa, ma “Bot”, ovvero identità riconducibili a robot e computer.

La radiografia dell’account di Grillo fa parte di un’analisi più ampia condotta da Camisani Calzolari sugli utenti Twitter di partiti e politici italiani.

Sui circa 600mila italiani che seguono l’ex comico sul social network, dice la ricerca, quelli ritenuti certamente falsi sono 327.373, più della metà. Servono, dice lo studio, solo per fare numero, ma non appartengono a persone in carne e ossa.

Gli umani sicuri sarebbero il 27,4% del totale, cioè 164.751. Il resto è invece composto da un 11,6% di incerti e da un 6,3% di account protetti, dei quali non è cioè possibile controllare le interazioni.