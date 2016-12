foto Ap/Lapresse

- "Lo Stato e i cittadini onesti non hanno dimenticato, e non dimenticheranno mai, chi ha sacrificato la vita per affermare legalità e giustizia contro la mafia". Lo ha detto il premier Mario Monti in occasione del 20esimo anniversario della strage di via D'Amelio. "Gli ideali di Paolo Borsellino sono oggi più vivi e più diffusi che mai, soprattutto tra i giovani, grazie al suo insegnamento e al suo esempio", ha aggiunto.