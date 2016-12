Trattativa Stato-mafia, Napolitano chiede verità

- Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, chiede chiarezza sulla presunta trattativa tra Stato e mafia. "Non c'è alcuna ragione che giustifichi i ritardi nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità e le incertezze nella ricerca della verità, specie su torbide ipotesi di trattativa tra Stato e mafia", ha detto in un messaggio inviato all'Anm in occasione del 20esimo anniversario della strage di via D'Amelio.

"Ho sempre vigilato con linearità, imparzialità e severità", ha detto il capo dello Stato riferendosi alle indagini sulla mafia. E proprio a tal fine "è importante scongiurare sovrapposizioni nelle indagini, difetti di collaborazione tra le autorità ad esse preposte, pubblicità improprie e generatrici di confusione. Su ciò deve vegliare tra gli altri il presidente della Repubblica, cui spetta presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura".

Giorgio Napolitano ha sottolineato che per la sua generazione, arrivata alla politica sull'onda della Resistenza, "la lotta conseguente contro la mafia, senza cedimenti a rassegnazioni o a filosofie di vile convivenza con essa, è divenuta parte integrante della nostra scelta civile".

Sulla strage di via D'Amelio, il capo dello Stato ha ricordato: "Vissi io stesso il dramma, lo sgomento, il dolore per il brutale assassinio di quei due eroici servitori dello Stato", Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. La "falsa e distorta verità giudiziaria" che Agnese Borsellino denuncia sia stata costruita per via giudiziaria sulla morte del marito,ha poi aggiunto il presidente della Repubblica, è stata una "contraffazione della verità" che ha portato "un secondo terribile dolore e un'umiliazione" per chi rappresenta lo Stato democratico.

Monti: "Gli ideali di Borsellino più vivi che mai"

Anche il premier Mario Monti ha espresso il suo pensiero in ricordo della tragica uccisione di Paolo Borsellino. "Lo Stato e i cittadini onesti non hanno dimenticato - e non dimenticheranno mai - chi ha sacrificato la vita per affermare legalità e giustizia contro la mafia. Gli ideali di Paolo Borsellino sono oggi più vivi e più diffusi che mai, soprattutto tra i giovani, grazie al suo insegnamento e al suo esempio", ha detto Monti.