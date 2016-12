foto Meteo.it Correlati Infografica: le previsioni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:31 - Oggi e domani bel tempo quasi ovunque e caldo in aumento al Centrosud e Isole per il temporaneo ritorno dell’alta pressione di matrice africana. Poi nel fine settimana un’intensa perturbazione raggiungerà l’Italia e quindi torneranno i temporali, prima al Nord e poi, domenica, anche sulle regioni centrali. - Oggi e domani bel tempo quasi ovunque e caldo in aumento al Centrosud e Isole per il temporaneo ritorno dell’alta pressione di matrice africana. Poi nel fine settimana un’intensa perturbazione raggiungerà l’Italia e quindi torneranno i temporali, prima al Nord e poi, domenica, anche sulle regioni centrali.

Quindi oggi prevalenza di tempo bello in gran parte dell’Italia, con un po’ di nuvole e qualche temporale pomeridiano solo sulle zone alpine.



Temperature quasi invariate al Nord, in crescita invece nel resto del Paese: tornerà un caldo piuttosto fastidioso al Centrosud e sulle Isole dove le massime saranno per lo più comprese tra 30 e 34 gradi ma con qualche picco di 35-36.



Venti per lo più deboli, e a regime di brezza lungo le coste.