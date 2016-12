Roma, furto nel parco acquatico

foto Tgcom24 Correlati Guarda il video della polizia 13:12 - Si aggiravano tra le cassette di sicurezza con aria distratta. Uno sguardo a destra, uno a sinistra e poi entravano in azione. Sono spariti così soldi e cellulari in un parco acquatico di Roma. Le prime segnalazioni erano giunte alla direzione ieri in mattinata. Immediata l'allerta al 113. Dopo aver visionato i filmati del circuito di sorveglianza interno sono stati notati tre ragazzi in costume da bagno che manomettevano i contenitori di sicurezza. I tre sono stati individuati mentre cercavano di uscire dal parco.

Si tratta di tre giovani di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Agli agenti hanno consegnato il bottino consistente in sette telefoni cellulari di varie marche dai quali avevano tolto le relative sim-card, un i-pod e la somma di 125 euro. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. I tre ladri sono stati accompagnati al Commissariato di Monteverde per essere denunciati per concorso in furto aggravato.