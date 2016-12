foto LaPresse Correlati Berlusconi e la figlia Marina convocati dai pm 11:51 - Il senatore del Pdl Marcello Dell'Utri è indagato dalla procura di Palermo per estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. L'inchiesta fa riferimento alla trattativa Stato-mafia: secondo i pm, Dell'Utri avrebbe ricevuto denaro da Berlusconi, all'epoca dei fatti nel 1994 per la prima volta alla guida del governo, per assicurare protezione contro possibili minacce mafiose. - Il senatore del Pdl Marcello Dell'Utri è indagato dalla procura di Palermo per estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. L'inchiesta fa riferimento alla trattativa Stato-mafia: secondo i pm, Dell'Utri avrebbe ricevuto denaro da Berlusconi, all'epoca dei fatti nel 1994 per la prima volta alla guida del governo, per assicurare protezione contro possibili minacce mafiose.

La procura sta cercando di accertare se Dell'Utri abbia estorto denaro nel corso degli anni a Berlusconi in cambio del suo silenzio su presunti rapporti dell'ex premier con esponenti di Cosa Nostra.



Per Berlusconi, che ha opposto lunedì attraverso il suo legale Nicolò Ghedini impegni istituzionali, è la prima convocazione da parte dei Pm di Palermo che potrebbero, in presenza di reiterate giustificazioni da parte del leader del Pdl, disporne l'accompagnamento coattivo previa autorizzazione del Senato.



I pm di Palermo convocano Marina Berlusconi

I pm della Procura di Palermo hanno convocato Marina Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi. Da quanto emerso anche la presidente di Mondadori dovrà comparire come teste per l'indagine avviata dalla procura sulla trattativa tra Stato e mafia.



Alfano: "Basta con la solita paccottiglia contro FI"

"Ancora una volta, come troppe altre volte, apprendiamo dell'ennesima replica di uno stanco copione. Si avvicinano le urne e torna il desidero di aprire la campagna elettorale per via giudiziaria. Ora il tema è la solita paccottiglia contro le origini di Forza Italia. E' il caso di dire basta". Lo afferma in una nota, il segretario del Pdl, Angelino Alfano.