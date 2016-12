Meteo, temporali in arrivo nel week end

foto Meteo.it Correlati Infografica 08:20 - Continua la fase di bel tempo estivo e caldo nella norma, ma già tra domani e venerdì le temperature massime potranno di nuovo toccare 35-36 gradi in Emilia e al Centrosud. Sabato instabile con i temporali al Nord, domenica al Centro, specie lungo l’Adriatico. - Continua la fase di bel tempo estivo e caldo nella norma, ma già tra domani e venerdì le temperature massime potranno di nuovo toccare 35-36 gradi in Emilia e al Centrosud. Sabato instabile con i temporali al Nord, domenica al Centro, specie lungo l’Adriatico.

Oggi tempo bello e soleggiato per l’intera giornata in tutta Italia, con la presenza di poche nubi soltanto su Alpi e Prealpi e, verso sera, in Friuli.



Temperature massime del pomeriggio in aumento quasi ovunque di un paio di gradi e comprese tra 29 e 34 gradi.